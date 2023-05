Nel video il soldato sviene durante la cerimonia di incoronazione al Castello di Cardiff

Durante la cerimonia al nuovo Re vengono presentate le “regalia”, i simboli del potere regale: il Globo d'oro del sovrano, l'anello dell'incoronazione, lo scettro con la croce e quello con la colomba. Quindi, l'arcivescovo posa la corona di Sant'Edoardo sulla sua testa. In quel momento suonano le campane dell'abbazia e le trombe, un saluto di 62 colpi viene sparato dalla Torre di Londra, con una salve di sei cannoni all'Horse Guards Parade. Non solo a Londra ma in tutto il Regno si celebrano cerimonie dove vengono sparati colpi di arma da fuoco: ventuno colpi verranno sparati in altre 11 località nel Regno Unito, tra cui Edimburgo, Cardiff e Belfast, e su navi della Royal Navy schierate. Proprio durante la cerimonia al Castello di Cardiff, capitale del Galles, questo militare non ha resistito forse alla lunghezza della cerimonia ed ha evidentemente perso i sensi, portato via immediatamente da latri militari in tuta mimetica.