Nel video militari ucraini a Bakhmut hanno problemi con le munizioni per il mortaio

Sul canale Telegram "UMFT - UA Military Flight team" vengono mostrati i problemi di umidità riscontrati questo inverno con le munizioni di un mortaio da una pattuglia di soldati ucraini. Nel video più di un colpo non riesce a partire e si abbatte poco distante dalla postazione di lancio. Nel commento il team specifica che questi video non vengono pubblicati subito per non mettere a rischio le posizioni dei combattenti che sono impegnati a Bakhmut.