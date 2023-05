Nicole Kidman incanta tutti al Met Gala, l'abito è tulle rosa con paillettes

Alla tanto attesa serata del Met Gala 2023 Nicole Kidman ha interpretato alla perfezione il dress code in onore di Karl Lagerfeld, lo stilista scomparso nel 2019, all'età di 85 anni.

La statuaria attrice ha calcato il red carpet indossando un abito d'archivio Chanel Haute Couture dell'era Karl Lagerfeld del 2004.

Abito con cui appariva in uno spot di Chanel n.5 dello stesso anno, diretto da Baz Luhrmann, in cui interpretava una diva di Hollywood che tentava di sfuggire ai paparazzi. Il modello, di grande effetto, ha fatto sicuramente colpo. Realizzato in tulle di seta rosa, con uno strascico di quattro metri di circonferenza, è ricamato con 250 piume di struzzo dello stesso colore e oltre 3.000 cristalli e paillettes d'argento.