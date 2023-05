Non c'è tempo per seppellire, corsa dei soldati russi in trincea ad Artemovsk: si scavalcano i morti

Il video è impressionante: soldati russi corrono abbassandosi dentro una trincea, sul fronte dell'Est ad Artemovsk (Bakhmut): scavalcano correndo militari ucraini morti ed abbandonati senza il tempo di essere seppelliti: "Le trincee delle forze armate dell'Ucraina con i cadaveri delle forze armate dell'Ucraina. Nell'area a ovest di Khromovo, queste immagini sono ormai onnipresenti".

Secondo il post di propaganda bellica, pesanti le perdite di Kiev sul campo "i morti delle forze armate dell'Ucraina vicino a Bakhmut sono di 400- 500 persone al giorno".

Secondo le stime degli Usa piu' di 20.000 soldati russi sono morti e altri 80.000 sono stati feriti in cinque mesi di combattimenti nell'Ucraina orientale, in particolare a Bakhmut. "Stimiamo che la Russia abbia subito piu' di 100.000 perdite, tra cui oltre 20.000 morti in azione", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby. "Il tentativo di offensiva della Russia nel Donbass, in gran parte attraverso Bakhmut, e' fallito... La Russia non e' riuscita a conquistare alcun territorio strategicamente significativo", ha dichiarato Kirby.

Il portavoce, citando informazioni di intelligence statunitensi recentemente declassificate, ha affermato che circa la meta' delle persone uccise erano soldati reclutati dalla compagnia militare privata Wagner, che attinge gran parte dei suoi ranghi dalla popolazione carceraria in Russia. Il bilancio dei combattimenti - la battaglia piu' intensa e' stata quella per Bakhmut, dove le truppe ucraine sono state cacciate da tutte le zone della citta', tranne una piccola parte - rappresenta le perdite dall'inizio di dicembre, secondo i dati statunitensi. "Questo tentativo, in particolare a Bakhmut, ha avuto un costo terribilmente alto. La Russia ha esaurito le sue scorte militari e le sue forze armate", ha detto Kirby. Il portavoce ha detto che non ha fornito stime sulle vittime ucraine perche' "sono loro le vittime qui. La Russia e' l'aggressore". La Casa Bianca non rendera' "di dominio pubblico informazioni che rendano le cose piu' difficili" per lo stretto alleato occidentale, il cui esercito e' armato e addestrato da una coalizione di Paesi guidata dagli Stati Uniti.