Lo spazio delle donne

Senese, classe 1963, formazione internazionale tra Firenze, Parigi e Yale, dopo oltre 30 anni di attività all’Agenzia Spaziale Europea, Simonetta Cheli è la prima donna a capo dei Programmi di osservazione della Terra dell’ente. Sotto controllo ghiacciai, deserti e foreste pluviali, ma anche città e territori abitati che inviano costantemente ai satelliti informazioni sul loro stato di salute. “Tutti i dati raccolti ci consentono di comprendere come la terra stia cambiando, sia a causa delle attività dell’uomo che per cambiamenti climatici e processi naturali” ci spiega Cheli. Da piccola sognava di fare l’archeologa questa donna straordinaria, è diventata una diplomatica dello spazio. Come seguire le sue orme? “Consiglio alle giovani donne di credere in se stesse e studiare tantissimo”.