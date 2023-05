La storica d’impresa

5 chilometri di documenti, 500mila immagini, 5mila audiovisivi, ma anche un distributore di miscela e un cane a sei zampe di panno lenci. Lucia Nardi da Siena, laurea in storia medievale e specializzazione nell’archivio storico di Torino, è la responsabile di cultura d’impresa dell’Eni che incontro nella Villa ottocentesca di Castelgandolfo. Settanta anni fa Enrico Mattei fondava la società con un’idea rivoluzionaria: dare energia all’Italia, dipendente (la storia si ripete sempre…) dal carbone, importato in prevalenza dall’Inghilterra. Con il metano della pianura padana inizia la prima transizione energetica del paese. Le campagne pubblicitarie di quegli anni raccontano la ricostruzione di un paese giovane e dinamico, ma anche le tante conquiste femminili nel mondo del lavoro. “La memoria è alla base di ogni gruppo sociale organizzato” ci dice Nardi. Una base essenziale per progettare ogni futuro