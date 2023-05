Passeggero spara all'autista di un autobus in North Carolina, il conducente risponde. Il video

Un autista di autobus e un passeggero sono rimasti entrambi feriti in uno scambio di colpi d'arma da fuoco su un autobus nella Carolina del Nord. La sparatoria, che è avvenuta il 18 maggio, inizia dopo che il passeggero ha chiesto di scendere dall'autobus in un punto dove non c'era una fermata, sostiene un comunicato del Charlotte Area Transit System. Inizia una discussione tra l'autista e il passeggero che degenera quando quest'ultimo, identificato come Omarri Shariff Tobias, inizia a deridere l'autista. "Ti sfido a toccarmi", dice nel filmato di una camera di sorveglianza, "Ti faccio saltare il culo". Poi estrae un'arma da fuoco e lo stesso fa l'autista, David Fullard.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato alla CNN che entrambi gli uomini hanno sparato "in rapida successione" mentre altri due passeggeri dell'autobus cercavano riparo, anche se non è chiaro chi abbia sparato per primo. Entrambi gli uomini hanno riportato ferite non mortali. Secondo il Dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg, Tobias è stato accusato di aggressione con un'arma letale che ha provocato gravi ferite, minacce e porto di un'arma da fuoco nascosta (in alcune comunità negli Stati Uniti nascondere un'arma è considerato reato). Non è stato immediatamente chiaro se anche l'autista sarà accusato di qualche reato, ma intanto la società di trasporto lo ha licenziato.