Elettricista schiaffeggiata dal direttore dei lavori di un cantiere: nel video violenza e insulti

Oltre 7 milioni di utenti hanno guardato il video pubblicato su TikTok in cui Guadalupe Solano, 36 anni, viene schiaffeggiata e sgridata da un direttore di cantiere a North Phoenix. Le rimprovera di essersi appoggiata ad un mobile rischiando di rovinarlo. La polizia di Phoenix ha identificato l'uomo come il 46enne Brent Hospelhorn, proprietario della BPH Construction LLP a Scottsdale. L'aggressione fisica e verbale ripresa dalla videocamera ha indignato gli utenti dei social media, che hanno chiesto giustizia alla polizia locale. In una dichiarazione inviata a Reuters, la polizia di Phoenix fa sapere che un agente ha risposto a una chiamata, ha stilato un rapporto e ha arrestato il sospetto per aggressione.