Nubifragio a Brescia, si allaga il bus: il video ripreso da un passeggero

L'acqua entra dalla porta laterale del pullman mentre percorre una strada allagata. Siamo a Brescia dove sottopassi allagati e alberi caduti, lungo la salita del castello, hanno creato numerosi disagi alla viabilità. Condizioni difficili anche in provincia, dove il nubifragio ha messo a dura prova i paesini di Concesio in Valle Trompia, Caino e Nave. Le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti di fango con allagamenti un po' ovunque. A Rezzano è crollato l'argine del naviglio e due auto sono state inghiottite dal canale.