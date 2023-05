Nuovo video in Russia dei combattenti anti-Putin (ma quando è stato girato?)

I combattenti del Corpo dei volontari russi, la formazione di estrema destra che insieme alla più moderata “Legione libertà della Russia” è stata protagonista dell'incursione nella regione di Belgorod del 22 e 23 maggio, ha pubblicato giovedì 25 sul loro canale Telegram un nuovo video che mostrerebbe che c'è stato un nuovo sconfinamento. Nel video, due combattenti sono in piedi sotto il portico della sede di Post of Russia a Glotovo, nella regione russa di Belgorod. "Questa volta non è necessario dimostrare a nessuno che abbiamo girato il nostro video non nella regione di Kiev, ma nella madrepatria. Tuttavia, abbiamo deciso di fare di questi video la nostra buona tradizione", scrivono i combattenti. Non è al momento possibile stabilire se il video sia effettivamente stato ripreso nella data in cui è stato pubblicato o se sia materiale girato durante il precedente blitz e tenuto da parte.