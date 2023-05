Okonomiyaki, il dolce giapponese omaggia il G7: servito perfino con gli spaghetti alla carbonara

A Hiroshima, maggiormente, si mangia l'okonomiyaki: un dolce caratteristico a forma di pancake di pasta, ripieno con cavolo e a scelta pancetta o gamberi, rigorosamente cucinato sulla piastra rovente e condito in salsa agrodolce. In occasione del G7, il piatto tradizionale giapponese è stato rivisitato in omaggio alla “clientela” che seguirà i “Grandi”. E così la tradizione ha incontrato il fusion, introducendo le varianti all'hamburger americano, con le crêpes francesi, al fish and chips britannico, agli spaghetti alla carbonara italiana, ai crauti tedeschi e con i pancake canadesi accompagnati dallo sciroppo d'acero. Ma come si realizza un okonomiyaki? Si parte dai noodles e si guarnisce. L'esperimento è riuscito? Difficile a dirlo, sembra che in patria non tutti siano disposti ad assaggiare le nuovi versioni e chi lo ha fatto non ne sarebbe rimasto particolarmente entusiasta.