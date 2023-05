Ondata di calore in Vietnam: Hanoi al buio per evitare il collasso della rete elettrica

Il caldo torrido, inusuale per la stagione, con temperature che hanno toccato i 38 gradi Celsius, sta mettendo in crisi la rete elettrica del Vietnam a causa dell'impennata nella domanda.

Per evitare il collasso, nella capitale Hanoi e in altre città l’illuminazione pubblica è stata ridotta drasticamente e la autorità stanno spingendo le industrie a produrre nelle ore non di punta, quando la domanda complessiva di elettricità è più bassa, per alleggerire la pressione sulla rete nazionale gestita dall’azienda di stato Vietnam Electricity (EVN).

Per affrontare il problema, nella capitale, la durata dell'illuminazione pubblica è stata ridotta di un'ora al giorno e l'illuminazione su alcune strade principali e nei parchi pubblici è stata dimezzata. Gli uffici governativi sono stati esortati a ridurre il consumo di energia di un decimo.

Secondo le previsioni dei meteorologi l'ondata anomala di calore potrebbe protrarsi fino a giugno.