Onu: le alluvioni in Somalia travolgono tutto. Quattrocentomila sfollati, rischio epidemie

Le alluvioni che hanno colpito la Somalia centrale hanno costretto migliaia di famiglie ad abbandonare le proprie case a Beledweyne, la città con la più alta densità di popolazione della regione.

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) ha riferito che, in base alle prime stime, nella nazione del Corno d'Africa "più di 460.000 persone sono state colpite, tra cui quasi 219.000 sfollati".

Le inondazioni causate dalle piogge annuali hanno lasciato una scia di distruzione in tutto il Paese. Case e terreni agricoli sono stati inondati, il bestiame è stato spazzato via, scuole e ospedali sono stati chiusi.

Nello Stato di Hirshabelle, una delle aree più colpite, il fiume Shabelle ha straripato, costringendo migliaia di persone a spostarsi su terreni più alti.

L'innalzamento del livello delle acque a Beledweyne ha costretto a chiudere una serie di importanti strutture nella città, tra cui uffici governativi e il principale ospedale della città.

Si teme un'epidemia di colera e di malaria se le inondazioni continueranno.

In una nota dell’OCHA si legge che il piano di risposta umanitaria, che ammonta a quasi 2,6 miliardi di dollari, è finanziato solo al 25%.

L’allarme è rilanciato anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e dal Programma Alimentare Mondiale (PAM) che hanno inviato messaggi di testo di allerta a 5.000 agricoltori nello Stato di Hirshabelle e hanno inviato una prima fornitura di strumenti (sacchi di sabbia e pale) per mitigare gli effetti delle inondazioni.

Se le forti piogge dovessero continuare in Somalia e sugli altopiani etiopici, secondo le agenzie ONU potrebbero essere colpite fino a 1,6 milioni di persone, con oltre 600.000 sfollati.

Dall’emergenza siccità alle inondazioni

Fino a poche settimane fa il Corno d’Africa, e la Somalia in particolare, faceva i conti con le conseguenze della peggiore siccità degli ultimi quaranta anni provocata da cinque stagioni consecutive di piogge pressoché inesistenti con quasi 4 milioni di persone costrette a fuggire dalle terre inaridite (oltre che dai conflitti) e a cercare salvezza nelle città.

A marzo, le organizzazioni internazionali presenti nel Paese prevedevano che entro luglio 2023 a queste avrebbero potuto aggiungersi altre 300.000 persone.

Da allora, le piogge torrenziali che si sono rovesciate con particolare veemenza su alcuni territori del Corno d’Africa hanno prodotto una drammatica emergenza alluvioni in quello che gli scienziati del clima descrivono come ‘weather whiplash’, la drammatica oscillazione tra eventi meteorologici estremi.

“L'alterazione del ciclo dell'acqua, in particolare dei suoi estremi (siccità e piogge)”, si legge in uno studio pubblicato a marzo su Water Nature e firmato da Matthew Rodell, vice direttore delle scienze della Terra per l'idrosfera, la biosfera e la geofisica presso il Goddard Space Flight Center della NASA, “sarà una delle conseguenze più evidenti del cambiamento climatico”.