Palermo, nubi basse sulla città allerta meteo rossa

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in città e provincia a causa del maltempo. I pompieri hanno soccorso diversi automobilisti rimasti bloccati nelle auto impantanate nelle strade trasformate in fiumi. Sono in corso una decina di interventi per infiltrazioni d'acqua e distacchi di intonaci, che interessano diverse zone della città.

I vigili del fuoco sono intervenuti nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria per rimuovere l'ostruzione presente nel pluviale di copertura.