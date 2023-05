L'anatema contro i mafiosi di Papa Wojtyła 30 anni fa nella Valle dei templi

Quella mattina di trent'anni fa, il 9 maggio del 1993, a meno di un anno di distanza dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, l'anatema di papa Giovanni Paolo II contro gli "uomini di mafia" fu netto e radicale come non era mai accaduto. Nella Valle dei templi di Agrigento le sue parole avevano un tono ultimativo: "Una volta Dio ha detto: 'Non uccidere'. Nessun uomo, nessuna associazione umana, nessuna mafia può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio... Nel nome di Cristo crocifisso e risorto... mi rivolgo ai responsabili: convertitevi. Un giorno arriverà il giudizio di Dio".