Parata di star sul tappeto rosso. Da Helen Mirren a Michael Douglas. Accoglienza trionfale per Depp

L'edizione 2023 del Festival di Cannes ha visto la sua tradizionale parata di star anche se rispetto allo scorso anno, sono in numero minore.Tra queste: Helen Mirren, in total look celeste, dall'abito ai capelli, l'attrice cinese Gong Li, in nero con abito choker, Madds Mikkelsen, che recita nel nuovo "Indiana Jones", evento del festival, e Pierre Richard, che ha illuminato il cast del film di Maiwenn con il suo abito blu navy e un grande foulard. Rosso e vistosamente scollato invece l'abito di Catherina Zeta-Jones, moglie di Michael Douglas. Abito color panna, stile sirena invece per la figlia Carys.