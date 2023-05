"Per portare Putin a negoziato per la pace, ci vorrà vittoria significativa di una delle due parti"

D: Signor Belenkin, Stalin lei l’ha conosciuto come studioso, Putin come cittadino. Sono i leader più longevi dai tempi della rivoluzione russa. Che rapporto c'è tra i due?

Belenkin: I tratti in comune sono che Stalin nella sua tirannia si

ispirava a dittatori del passato come lo zar Ivan il terribile mentre

Putin si basa su tante cose, ma soprattutto si ispira alle repressioni,

alle azioni e alla propaganda praticata da Stalin. Il regime di Putin

poi, non bisogna evitare il termine, ha elementi significativi del

fascismo delle dittature europee di Salazar, Franco e in minor

misura di Mussolini e Hitler. Per semplificare si può definire un

regime autoritario poliziesco. La sua caratteristica è la gradualità: le

repressioni gradualmente si inaspriscono, le leggi contro chi protesta gradualmente diventano sempre più dure, sempre molto

gradualmente. È una trasformazione che dura da più di venti anni a

differenza di quanto avvenuto in altri regimi autoritari fascistoidi.

D: In Italia si parla molto di negoziati per la pace, ci sono secondo lei speranze concrete di portare a un tavolo per la pace le due parti in conflitto?

Belenkin: Penso che oggi come oggi non possiamo avere

speranze di trattive per la pace, perché i lati del conflitto sono due

ed entrambi i lati devono essere pronti ma penso che nessuno dei

due lo sia. In tutte le guerre perché si arrivi a una trattativa di pace

c’è bisogno che ci sia una vittoria sensibile, significativa di una delle

due parti. E anche per questa guerra, per portare Putin a delle vere

negoziazioni ci vorrà una vittoria di uno dei due contendenti.

D: Sappiamo che ha passato tanti anni a catalogare i documenti che rappresentano quella grande tragedia che sono stati in Russia i gulag. Cosa metterebbe nell'archivio di Memorial a proposito della Russia attuale?

Belenkin: In un eventuale prossimo catalogo metterei

sicuramente i racconti e le interviste di quelli che sono nelle prigioni

e nei campi di lavoro di Putin e anche le testimonianze video degli

ucraini che hanno subito l’invasione. Abbiamo alcuni nostri colleghi

in Ucraina, un gruppo che si occupa di difesa dei diritti umani, che

sta già raccogliendo questo materiale fatto di testimonianze che

Memorial già sta cominciando a pubblicare.