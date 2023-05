Perde la pazienza e spintona gli attivisti che bloccano la strada: la polizia lo ammanetta

Prima si scaglia contro un manifestante, scaraventandolo a terra, poi prende di mira altre due persone che tengono in mano uno striscione. La furia dell'automobilista finisce per scatenare la reazione della polizia: gli agenti lo bloccano e lo ammanettano. Le immagini della manifestazione di protesta, che si è tenuta sul Blackfriars Bridge, nel centro di Londra, in concomitanza con l'assemblea generale annuale dell'azienda energetica Shell, sono state rilasciate dagli attivisti di Just Stop Oil. L'operaio inviperito dapprima tenta di respingere i due agenti, che fanno fatica a contenerlo, successivamente desistere di fronte alle manette. Negli attimi concitati un automobilista suona il clacson, un altro grida al poliziotto “scendi dal mio furgone”. Qualcuno difende l'operaio che ha perso la pazienza, “Sta andando a lavoro”, altri solidarizzato con il malcapitato spinto a terra. L'uomo è stato rilasciato.