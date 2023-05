Piacenza, si aggiudica un quadro all'asta: potrebbe essere un Monet dal valore milionario

Si è aggiudicato per poche migliaia di euro, partecipando ad un asta, un dipinto che, adesso, potrebbe valere milioni. La tela, infatti, sarebbe attribuita a Claude Monet, maestro dell'impressionismo francese le cui opere hanno quotazioni stellari. Protagonista della vicenda un avvocato della città emiliana, Carlo Romagnoli - collezionista ed appassionato d'arte - che ha acquistato, una quindicina di giorni fa, un ritratto di bambina dalle dimensioni di 104 per 74,5 centimetri che sarebbe stato dipinto dal celebre artista transalpino e che, secondo Vladimir Cicognani, critico ed esperto d'arte, perito d'arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna sarebbe autentico. In passato il legale piacentino si aggiudicò un anonimo Ritratto di giovane donna ad un'asta che si rivelò, dopo dieci anni di studi e esami di esperti, un'opera di Amedeo Modigliani.

Il servizio di Luca Ponzi