Emilia-Romagna, Ministro Pichetto Fratin: "Al cdm di martedì interventi immediati"

Al Consiglio dei ministro di martedì che dovrà occuparsi del disastro in Emilia Romagna è previsto si dispongano misure per individuare "stanziamenti per una serie di interventi di immediatezza, dal blocco della riscossione a quello delle scadenza giudiziarie, dal ripristino della viabilità a, banalmente, lo sfangamento di terreni pubblici ma anche privati". Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lo dice a “Mezzora In Più” su Rai3. Sono previsti anche "stanziamenti immediati" che però "saranno valutati in un confronto con la Regione", precisa Pichetto.