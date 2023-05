Piogge torrenziali e alluvioni nei Balcani

Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno provocato inondazioni in ampie zone di Croazia e Bosnia-Erzegovina.

In Croazia la situazione più critica è quella della cittadina di Hrvatska Kostajnica, completamente allagata dal fiume Una che segna il confine con la gemella cittadina bosniaca.

Il centro di Kostajnica, che conta circa tremila abitanti, è sott'acqua dalla tarda serata di martedì e un centinaio di case sono completamente allagate, alcune con l'acqua alta fino a un metro.

I danni sono ingenti ma finora non si ha notizia di vittime e tutta la popolazione coinvolta è stata messa in salvo.

Intanto si teme che possano esondare anche i fiumi che attraversano la città di Karlovac, 50 km a sud di Zagabria, dove la protezione civile e i vigili del fuoco stanno lavorando per proteggere gli argini più a rischio.

Nelle ultime 24 ore, in quasi tutta la Croazia sono state misurate precipitazioni in media tra 10 e 35 millimetri.

Il servizio meteorologico prevede ancora pioggia con ulteriori forti precipitazioni nelle prossime 24 ore.

VEDI ANCHE

Emilia Romagna in ginocchio: 9 le vittime. Comunicazioni in tilt, 50mila senza corrente

Quando la terra diventa "impermeabile"

Rapporto OMM: il mondo verso i 5 anni più caldi mai registrati

Emergenza alluvioni anche nella vicina Bosnia-Erzegovina, dove le situazioni più allarmanti sono a Bihac, Sanski Most e nella regione della Krajina, nell'estremo nordovest al confine fra i due paesi.

Le autorità hanno disposto la chiusura di tre valichi di frontiera con la Croazia – Bosanska, Dubica, Bosanska Kostajnica e Bosanski Novi.

Situazione difficile, ma ancora non una vera e propria emergenza in Slovenia, colpita anch'essa da prolungate e abbondanti piogge. Nel nordest del paese si segnalano diverse frane e smottamenti, che hanno suscitato allarme per edifici e infrastrutture e causato la chiusura di diverse strade locali.