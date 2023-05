Podolyak: "Siamo alla preparazione della controffensiva, guerra può finire con sconfitta russa"

“In questo momento si sta svolgendo la preparazione della controffensiva con il raggruppamento delle armi e l'intensificazione dei bombardamenti verso le retrovie russe per abbassare le loro capacità. In merito al quando, e in che direzione prenderà forma la controffensiva lo deciderà il presidente Zelensky”, ha detto in un'intervista a Rainews 24 Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"L'Ucraina vuole fare vedere che la guerra può finire con una sconfitta russa, ma non si tratterà di una giornata o due, ci sono diverse fasi, ma la Russia perderà", ha poi aggiunto.

“Sinceramente contenti del sostegno dell'Italia”

Sul sostegno dell'Italia all'Ucraina Podolyak ha affermato: "vorremmo sempre qualcosa di più e più velocemente dall'Italia, ma siamo sinceramente contenti del sostegno politico, economico e umanitario dell'Italia. Stiamo vedendo la posizione convinta del presidente del Consiglio Meloni che capisce la natura di questa guerra e capisce perché una pace giusta è importante per l'Ucraina, per l'Europa e per l'Italia. Ci piace molto la posizione pubblica dell'Italia, comprendiamo il dibattito interno, si tratta di un Paese democratico, ma il governo ha la posizione giusta dal punto di vista storico".

“Oggi Putin ha meno influenza”, ci sarà altra elite con cui discutere “della fine della guerra”

"Oggi Putin non è lo stesso di prima della guerra, ha meno influenza, è ancora una specie di zar ma non controlla tutto, il potere si sta indebolendo. Quando ci saranno 2-3 sconfitte importanti al fronte, la Russia perderà potere, ci saranno processi di trasformazione e ci sarà un'altra elite con cui discutere, quindi non ha senso parlare con Putin", ha detto il consigliere del presidente ucraino. Con queste nuove elite "non parleremo della pace, ma delle condizioni giuridiche della fine della guerra" e "entro l'anno, ha aggiunto, "appariranno queste persone che vedono in maniera diversa i processi che si svolgono in Russia, c'è un'opposizione liberale, come Garri Kasparov e Mikhail Khodorkovsky, e altre pesone che possono prendere la responsabilità".

“Dobbiamo fare parte integrante della Nato”, solo la Russia può far guerra all'Europa e Nato deve proteggerla

Non è possibile un'Ucraina neutrale, perché oggi noi lo siamo e questo non ha impedito alla Russia di aggredirci", ha quindi affermato Podolyak a RaiNews24. "Noi dobbiamo fare parte integrante della Nato - ha aggiunto-, perché l'Europa deve costruire una sicurezza ottimale e oggi si capisce che solo la Russia può condurre la guerra in Europa e la Nato deve proteggere l'Europa. Poi la zona di de-militarizzazione sul territorio russo, poi lo spazio economico europeo dove l'Ucraina fa parte e poi il ritorno al diritto internazionale: queste sono le basi per parlare e concludere la guerra in maniera giusta", ha aggiunto.

Grati a Chiesa per azioni umanitarie ma "se la Russia resta sul nostro territorio, la guerra non è finita"

"Siamo molto grati se la Chiesa svolgerà azioni umanitarie che sono importanti come il ritorno dei corpi dei caduti e il rientro dei bambini rapiti. Per quel che riguarda il lato politico bisogna capire la natura della guerra e non si può dire che il conflitto finirà solo con la fine degli scontri e l'inizio di un tavolo di trattative, che porterebbe un'ingiustizia se la Russia resta sul nostro territorio, in questo modo la guerra non è finita", ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino.

A Belgorod hanno agito "uomini con la cittadinanza russa ma che hanno firmato contratti con la legione straniera e hanno esperienza militare. Queste persone, capendo che la Russia è meno governabile, che non c'è più la sacralità di Putin, tentano un'insurrezione armata, fanno qualcosa di concreto. La Russia non controlla il suo spazio interno e non può reagire a eventi condotti da cittadini russi che l'Ucraina guarda con simpatia. La nostra intelligence può dare consulenze se ci sarà questa necessità", ha concluso Mykhailo Podolyak a Rainews24.