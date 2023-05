Un arresto difficile, auto in fuga e poliziotto sul cofano

Fare il poliziotto sulle strade americane non è un lavoro per tutti, evidentemente.

Prendete Patrick McCarthy, per esempio.

McCarthy lavora nel dipartimento di Polizia di Carroll, nello Stato americano dell'Iowa.

L'Iowa è considerato uno Stato fin troppo tranquillo e Carroll è una sonnolenta cittadina di 10.321 abitanti (censimento 2020), un grumo di case fra le immense pianure coltivate. Anche qui, a volte, perfino un semplice controllo stradale può trasformarsi in un'avventura drammatica.

Quel giorno, McCarthy è di pattuglia: si intima lo stop alle auto che passano, si controllano i documenti. Ma al volante stavolta c'è la persona sbagliata: il controllo mostra che c'è un mandato di arresto contro l'uomo alla guida. Il poliziotto gli chiede di uscire, quello non risponde, anzi accende il motore e fa per ripartire. L'agente allora sale sul cofano, punta la pistola, alza la voce, impreca. Niente da fare: l'auto parte, si trascina il poliziotto sul cofano, ne nasce un inseguimento degno di un film d'azione.

Il video, pubblicato in queste ore, risale al 2021. L'11 maggio scorso, il sospetto è stato condannato a 5 anni di carcere.

McCarthy se l'è cavata, ma ha subito fratture alla schiena.