Pontremoli. Bus con studenti finito in una scarpata, le operazioni dei Vigili del fuoco in soccorso

L'autista è stato l'ultimo ad essere estratto dal mezzo, rimasto incastrato nel bus precipitato per 200 metri dopo un tornante tra Zeri e Pontremoli , in provincia di Massa-Carrara. L'uomo, fa sapere l'Asl, non è in gravi condizioni. In tutto sono 20 le persone ferite e soccorse: 15 in modo lieve, 3 in codice giallo e due sedicenni in codice rosso.