Le previsioni del tempo per giovedì 4 maggio 2023

NORD e CENTRO

Bel tempo al Nord con cielo sereno o poco nuvoloso per delle innocue velature. Più nubi sull’Arco Alpino nelle ore più calde. Temperature in ulteriore aumento su valori gradevoli. Poco nuvoloso sulle regioni centrali, con locali addensamenti pomeridiani tra Lazio e Abruzzo con qualche isolato fenomeno. Le temperature aumenteranno.



SUD E ISOLE

Nuvolosità sarà ancora presente su quasi tutto il Sud Italia con possibilità di piogge e isolati rovesci residui sino al primo mattino su Molise, Gargano e Sannio, e soprattutto nel pomeriggio su Basilicata, Calabria, Sicilia sud-orientale con fenomeni più isolati su centro-nord Puglia e Cilento. Sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime in lieve calo su buona parte del Sud peninsulare. Massime in aumento ovunque con picchi sino a +25/+26 °C su Sardegna centro-occidentale e sino a +22/+24 °C su nord Campania.