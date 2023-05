Le previsioni del tempo di mercoledì 31 maggio 2023

NORD e CENTRO

Sulle regioni centro-settentrionali prosegue la fase molto instabile per l’arrivo di aria fresca in quota proveniente dai quadranti orientali. Nuove piogge e temporali interesseranno sin dal mattino l’estremo Nordovest, con fenomeni a tratti forti sul Piemonte occidentale e nel pomeriggio qualche acquazzone sparso atteso anche sui settori alpini e prealpini del Nordest. Instabilità a prevalente evoluzione diurna attesa su tutta la dorsale appenninica con frequenti rovesci e temporali su Umbria, Abruzzo, bassa Toscana e Lazio, localmente anche intensi e con grandine. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi.



SUD e ISOLE

Nuvolosità irregolare su Sardegna e Sicilia con rovesci o temporali associati, in intensificazione durante le ore centrali; soleggiato sul resto del meridione con nubi cumuliformi in formazione dalla tarda mattinata sui rilievi e possibili rovesci o temporali sparsi. Venti deboli, in prevalenza orientali, brezze lungo le coste. Temperature stazionarie e miti ma senza eccessi.