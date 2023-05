Prigozhin: "Sono le 5 del mattino: lasciamo Bakhmut", il video del capo del gruppo Wagner dal fronte

Un video messaggio diffuso sui social del gruppo Wagner annuncerebbe il ritiro dal campo di battaglia di Bakhmut.

Lo annuncia la milizia stessa sui propri canali Telegram. Nel messaggio viene pubblicato anche un filmato in cui il fondatore, Yevgeny Prigozhin, dà notizia dell'inizio del ritiro. "Ora sono le 5 del mattino del 25 maggio, noi stiamo portando via il nostro reparto da Bakhmut", afferma Pirgozhin nelle immagini in cui lo si vede stringere mani ai combattenti e salutarli.