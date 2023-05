Primo maggio di fuoco a Parigi: 540 persone fermate, 406 poliziotti feriti negli scontri

Il giorno dopo la festa del Primo Maggio sono i numeri a dare l'idea di quanto accaduto a Parigi, in Francia. Il ministero dell'Interno confina in 782mila le presenze che in Francia hanno preso parte alle manifestazioni per la “Festa dei lavoratori”, dove si sono verificati scontri a Parigi, Lione e Nantes. Numeri respinti dal Confédération générale du travail (Cgt), il principale sindacato francese, che quantifica i presenti in 2,3 milioni di cui 550mila a Parigi. Per le autorità parigine, invece, al corteo avrebbero aderito soltanto 112mila antagonisti.

E poi ci sono i numeri degli arresti e dei feriti. Sarebbero 540 le persone fermate di cui 305 a Parigi. A fornire il bilancio è stato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin intervistato dall'emittente Bfmtv. Il ministro ha anche riferito di 406 poliziotti e gendarmi feriti negli scontri. Uno di loro, rimasto ustionato da una molotov , è “ancora ricoverato” in ospedale e “non è in pericolo di vita”.

Alla base della protesta c'è la riforma delle pensioni, ovvero l'innalzamento da 62 a 64 anni dell'età pensionabile.