L'Ucraina è pronta a dispiegare i nuovi carri armati interamente prodotti a Kharkiv Oplot, ha annunciato il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov, pubblicando un video del mezzo, una versione modernizzata del carro sovietico T-84, uscito dalle fabbriche della Ukroboronprom. "E' sempre un piacere fare test di equipaggiamenti pronti per il fronte. Ma quando si tratta di equipaggiamenti ucraini, è ancora più bello", ha affermato. "Sono convinto che carri armati ucraini come Oplot devono essere in prima linea della coalizione dei carri".

Oleg Sinegubov, capo dell'amministrazione regionale di Kharkiv, ha dichiarato che il carro armato Oplot soddisfa i requisiti delle Forze armate ucraine ed è in grado di risolvere compiti complessi sul campo di battaglia. Il carro armato è stato ufficialmente adottato dalle forze armate ucraine nel 2009, ma fino ad ora il regime di Kiev non è stato in grado di stabilire la sua produzione di massa a Kharkiv.

L'Oplot è armato con un cannone KBA-3 da 125 mm e con due mitragliatrici da 12,7 mm e 7,62 mm. In dotazione anche un missile guidato anticarro Kombat. Il carro armato è inoltre dotato di protezione dinamica e corazza passiva.

Con una potenza del propulsore di 1200 cavalli, il veicolo da combattimento è in grado di raggiungere una velocità fino a 70 km/h. L'autonomia è di 400 km incrementabile di altri 100 grazie ai serbatoi di carburante esterni.