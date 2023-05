Caduta dal gommone mentre fa rafting, si cerca Denise Galatà

Stava facendo rafting con i compagni di scuola, quando è caduta dal gommone sul quale si trovava, da quel momento nessuno l'ha più vista.

Inghiottita dalle acque ingrossate dalle ultime piogge del fiume Lao, nel comune di Laino Borgo, provincia di Cosenza.

Denise Galatà ha 18 anni, è originaria di Cinquefrondi, nel reggino, e questa mattina era in gita scolastica con una quarantina di coetanei. Un'avventura nel parco del Pollino, immersi nella natura incontaminata, brivido e divertimento. Così doveva essere questa giornata per gli studenti dell'Istituto Rechichi di Polistena. Invece l'escursione si è trasformata in un incubo. I compagni che erano con Denise sul gommone, l'hanno vista cadere, insieme ad altri 3 ragazzi. ma mentre gli altri si sono subito messi in salvo, la diciottenne è scomparsa subito. Una volta tornati a riva hanno dato l'allarme, le ricerche sono in corso già da ore, ma più il tempo passa più diventa difficile sperare.

Al lavoro ci sono i vigili del fuoco del comando di Cosenza, il nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato. Anche un elicottero dell'Aeronautica militare giunto da Gioia del Colle, si è unito alle ricerche che andranno avanti per tutta la notte.