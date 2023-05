Mosca, raid della polizia nelle case dei dissidenti - Video

La polizia russa stamattina ha effettuato una serie di blitz nelle abitazioni di diversi politici e attivisti locali in almeno quattro regioni del paese. Lo riportano diversi media online, tra cui il Moscow Times e Meduza, secondo i quali le perquisizioni sarebbero legate al procedimento penale che vede l'ex deputato Ilia Ponomaryov accusato di "diffusione di false informazioni sull'esercito russo" nell'ambito di una nuova legge bavaglio che di fatto proibisce di criticare l'invasione dell'Ucraina. L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti ha pubblicato questo video, che mostrerebbe degli agenti russi a volto coperto che scardinano una porta ed entrano in un appartamento dove si vedono almeno due persone costrette a restare a terra in posizione prona.

Secondo Meduza, si tratterebbe dell'abitazione dell'oppositore e professore universitario Mikhail Lobanov e la grande Z bianca che si vede sulla porta dell'abitazione sarebbe quella che Lobanov aveva denunciato di aver trovato dipinta sulla porta di casa sua lo scorso febbraio."Mi sono appena svegliato e stanno sfondando la nostra porta", avrebbe scritto Lobanov su internet stamattina alle 6.33 sempre secondo Meduza, mentre la polizia non avrebbe permesso a Tatyana Okushko, avvocata dell'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info, di entrare nell'appartamento.

Secondo il Moscow Times, che cita l'account Twitter di Lobanov, il professore sarebbe stato arrestato stamattina. "Questa mattina, la polizia di Mosca ha arrestato Mikhail Lobanov, un politico indipendente di sinistra e attivista sindacale. È stato portato in una direzione sconosciuta. Mikhail si oppone fermamente all'invasione dell'Ucraina e combatte per i diritti del lavoro e dell'ambiente", affermava il tweet. La notizia al momento non è ufficialmente confermata. I rappresentanti di Lobanov affermano che l'oppositore non ha nessun legame con Ponomaryov.