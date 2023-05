Ravenna, la “casa perduta”: la frana spinge e le crepe annunciano il possibile crollo

A Casola Valsenio, uno dei paesi del ravennate interessati dalle alluvioni, si contano ancora 90 chilometri di strade interrotte e circa 120 persone isolate. Non c'è luce, acqua e gas, non c'è cibo per gli animali e soprattutto resta alto il rischio crollo per alcuni casolari che si trovano sulle aree interessate dagli smottamenti. Nelle immagini una delle tante frane che ha travolto il caseggiato, su cui ora si sono aperte delle vistose e profonde crepe. L'edificio è a rischio crollo.