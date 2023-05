Re Carlo III riceve l'unzione, nascosto dalla vista del pubblico

Re Carlo III ha ricevuto l'unzione con l'olio in privato durante la cerimonia di incoronazione. L'unzione viene descritta come la parte "più sacra" della cerimonia. Per nascondere il monarca alla vista del pubblico è stato utilizzato un paravento. Il re si è tolto la veste cerimoniale e si è seduto sulla sedia dell'incoronazione per essere unto. Un modo per sottolineare lo status spirituale del sovrano, che è anche il capo della Chiesa d'Inghilterra.