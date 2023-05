Riccione, strade allagate. Sottopassi e ponti tutti bloccati e non transitabili

A Riccione, dove la situazione è andata peggiorando nelle ultime ore, sono in corso numerosi interventi di soccorso. Si registrano numerosi allagamenti di garage e scantinati. Le chiamate ai centralini che gestiscono le emergenze sono centinaia: i soccorritori le gestiranno tutte secondo il livello di urgenza.

La grave situazione emergenziale è diffusa su tutto il territorio del comune di Riccione. I sottopassi e i ponti sono tutti bloccati e non transitabili.

Molte strade della città non sono percorribili. Gli agenti della Polizia locale e la Protezione civile stanno chiudendo i viali in condizioni maggiormente critiche ma è sconsigliato circolare in tutto il comune di Riccione.

La Regione Emilia Romagna ha diramato l'allerta rossa per criticità idriche e idrogeologiche anche per tutta la giornata di domani.