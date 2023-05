Ricordate la lunga marcia degli elefanti dello Yunnan? Ecco come è andata a finire

Nel 2021, una quindicina di elefanti asiatici ha abbandonato il proprio habitat per un viaggio di oltre 500 Km che ha attirato l'attenzione del pubblico in tutto il mondo.

La lunga marcia del branco ha provocato problemi alle comunità attraversate dal branco con danni alle coltivazioni e villaggi costretti ad evacuare.

Ma anche tanta curiosità con migliaia di post e milioni di visualizzazioni per i video dedicati al loro cammino.

L’epopea attraverso villaggi e città nel sud-ovest della Cina sud-occidentale ha trasformato gli elefanti erranti dello Yunnan in celebrità internazionali.

Dopo aver fatto ritorno a casa, sono cresciuti di numero, si sono ridistribuiti in diversi gruppi e hanno iniziato una nuova vita.

Peng Jinfu è un addetto al monitoraggio degli elefanti a Dadugang e secondo le sue osservazioni, attualmente ci sono due gruppi di elefanti che si aggirano con una certa frequenza intorno alla città. La maggior parte degli elefanti appartiene alla "famiglia Ranran", mentre l'altro gruppo è quello conosciuto come "famiglia dal naso corto", i famosi elefanti erranti.

“La ‘famiglia dal naso corto’ è entrata nel territorio di Dadugang il 27 febbraio. Sette di loro sono rimasti in quest'area”, spiega Peng Jinfu che li conosce bene. Lui e altri ne monitorano costantemente i movimenti per fornire un allarme tempestivo agli abitanti dei villaggi vicini, oltre a offrire dati utili per la ricerca scientifica.

Gli elefanti della “famiglia dal naso corto” sono tornati nel loro habitat originario nell'area di Mengyang della Riserva naturale nazionale di Xishuangbanna il 9 dicembre 2021, racconta Zhou Chenhao, capo dell'ufficio di monitoraggio del Centro di protezione e gestione degli elefanti asiatici della zona. “Gli ultimi dati di monitoraggio mostrano che il branco sta bene e i piccoli elefanti nati durante il viaggio stanno crescendo. Ora i 20 membri della "famiglia dal naso corto" si sono divisi in due gruppi. Sette di loro vivono intorno a Dadugang con altri 23 della 'famiglia Ranran', mentre 13 si sono spostati verso la città di Puwen".