Riforme, Schlein: "Non sono una priorità per il Paese, non si tocca il Presidente della Repubblica"

"Per noi questa discussione sulla riforma costituzionale non è una priorità del paese. Le priorità che vediamo sono quelle del lavoro, della sanità pubblica, quella dell'attuazione del Pnrr, quella del clima, dei giovani, della casa". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il confronto con il governo all camera sulle riforme. "Se l'obiettivo - aggiunge - è rafforzare l'efficienza delle istituzioni, la stabilità e anche la rappresentanza che devono andare insieme noi non ci sottraiamo al confronto senza pregiudizi, ma ciò che non vogliamo e a cui non ci prestiamo è l'indebolimento dei pesi e dei contrappesi previsti dalla Costituzione come non è in discussione e non si tocca l'istituzione presidente della Repubblica".