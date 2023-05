Riscaldamento globale e consumo umano: metà dei grandi laghi del mondo si sta prosciugando

Più della metà dei grandi laghi e bacini idrici del mondo si sono drasticamente ridotti dall'inizio degli anni Novanta, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici. Sono i risultati di un nuovo studio appena pubblicato su Science.

Anche i laghi delle aree con maggiori precipitazioni si stanno riducendo. Ciò è dovuto sia all'aumento delle temperature che produce più evaporazione, sia a causa di una società che ha sempre più sete e assorbe l'acqua dai laghi per l'agricoltura, le centrali elettriche e le forniture di acqua potabile.

Un team di ricercatori internazionali ha valutato quasi 2.000 grandi laghi utilizzando misurazioni satellitari combinate con modelli climatici e idrologici.

Secondo la ricerca alcune delle più importanti fonti d'acqua dolce del mondo - dal Mar Caspio, tra Europa e Asia, al Lago Titicaca, in Sud America - hanno perso acqua a un tasso cumulativo di circa 22 gigatonnellate all'anno per quasi tre decenni.

Si tratta di circa 17 volte il volume del lago Mead, il più grande bacino idrico degli Stati Uniti.

Nello studio a prima firma Fangfang Yao, idrologo di superficie dell'Università della Virginia, si sostiene che il 56% del declino dei laghi naturali è stato determinato, per la maggior parte, dal riscaldamento climatico e dal consumo umano.

L’uso non sostenibile delle risorse idriche ha prosciugato laghi come il Mare d'Aral in Asia centrale e il Mar Morto in Medio Oriente, mentre laghi in Afghanistan, Egitto e Mongolia sono stati colpiti dall'aumento delle temperature, che può aumentare la dissipazione di acqua nell'atmosfera.

Gli scienziati del clima pensano generalmente che le aree aride del mondo diventeranno più secche a causa dei cambiamenti climatici, mentre le aree umide diventeranno più umide, ma lo studio ha rilevato una significativa perdita di acqua anche nelle regioni non umide. Un fatto che “non dovrebbe essere trascurato” dice Yao.

Secondo la ricerca, l’utilizzo non sostenibile, i cambiamenti nelle precipitazioni e nel deflusso delle piogge, la sedimentazione e l'aumento delle temperature hanno fatto scendere complessivamente il livello dei laghi, con il 53% dei bacini che ha registrato un declino dal 1992 al 2020.

Sono quasi 2 miliardi le persone che vivono in un bacino lacustre in via di prosciugamento e ne subiscono le conseguenze.