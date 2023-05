Roxana dopo la condanna a 6 anni per eccesso di legittima difesa, ha ucciso il suo stupratore

Con la voce rotta dall'emozione, accanto a un gruppo di sostenitori che l'hanno assistita nel corso del processo, Roxana Ruiz ringrazia i tanti supporters che in queste ore le stanno mostrando solidarietà dopo la condanna a 6 anni e due mesi di carcere per “eccesso di legittima difesa”. Con questa sentenza, la donna è stata ritenuta colpevole per l'omicidio dell'uomo che l'aveva violentata, condannandola anche a pagare un'ammenda di 280mila pesos.

L'episodio è avvenuto in una delle aree del Paese dove si commettono il maggior numero di femminicidi; in tutto il Messico, si registrano in media 11 omicidi di donne al giorno.