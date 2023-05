Salman Rushdie ricompare in video e avverte: la libertà di espressione è sotto attacco

Nove mesi dopo essere stato accoltellato sul palco , Salman Rushdie è intervenuto con un video messaggio in occasione dei British Book Awards dove ha ricevuto il premio Freedom to Publish.

Al centro del suo intervento, in uno dei suoi rari discorsi pubblici dopo il ferimento, la minaccia alla libertà di espressione in Occidente.

Lo scrittore indiano naturalizzato britannico ha parlato delle “pressioni” cui si deve resistere per scrivere e pubblicare i “libri che devono essere pubblicati e che a volte sono difficili da pubblicare a causa delle pressioni di questo o di quel gruppo”.

Pressioni endemiche nei paesi totalitari come Russia e Cina ma che si fanno sentire in modo sempre più allarmante anche in Occidente.

Non è mancata una stoccata contro la ‘cancel culture’ e il revisionismo nel mondo dell’editoria: “Devo dire che è allarmante vedere gli editori che cercano di espurgare il lavoro di persone come Roald Dahl e Ian Fleming. L’idea che James Bond possa essere reso politicamente corretto è quasi comica”.

Rushdie ha criticato la riscrittura di vecchi per rimuovere il linguaggio ritenuto offensivo: “I libri dovrebbero arrivare a noi dal loro tempo ed essere del loro tempo. E se questo è difficile da accettare, non leggetelo, leggete un altro libro”.

Rushdie, 75 anni, è apparso più magro rispetto a prima dell'attentato e portava occhiali con una lente colorata che copriva l'occhio ferito.

Prima di essere aggredito sul palco di un festival letterario nello Stato di New York, Rushdie stava per tenere un discorso su come gli Stati Uniti siano stati un rifugio per gli scrittori esiliati sotto la minaccia della persecuzione.

Rushdie ha trascorso anni sotto protezione dopo la ‘fatwa’ lanciata contro di lui dall’Ayatollah Khomeini nel 1989.