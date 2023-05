Salvo per miracolo: granata esplode ad un passo da soldato ucraino, video della corsa nella trincea

Il lampo, poi il fumo: l'esplosione di una granata d'artiglieria a pochissima distanza da un soldato ucraino, che poi si lancia correndo dentro una trincea. Un video, diffuso sui social ucraini, mostrerebbe l'azione - in una località imprecisata del fronte della guerra - dei "Lupi della Terza Forza d'Assalto continuano a trattenere il nemico e ad assaltare le posizioni nemiche".

La guerra di trincea continua su tutto il fronte dell'est, soprattutto a Bakhmut, dove secondo il capo della Wagner le truppe "hanno fatto progressi in attesa di rifornimenti di munizioni dalla Russia", così secondo Yevgeny Prigozhin, che però spesso sembra "bluffare" sull'esito reale dei combattimenti sul campo, cambiando versioni ogni giorno sull'esito delle battaglie.

Oggi, secondo Prigozhin "La PMC Wagner è avanzata fino a 280 metri in diverse direzioni finora, e siamo avanzati in totale di 53 metri. Il nemico controlla ancora 2,37 chilometri quadrati. Stiamo avanzando, in attesa di ricevere munizioni".

Prigozhin ha suggerito che le sue forze rimarranno a Bakhmut dopo che il Ministero della Difesa russo ha promesso di fornire più munizioni alle sue truppe, facendo apparentemente marcia indietro sulla minaccia di ritirarsi.