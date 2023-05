Scoperti i più grandi laboratori di imbalsamazione egizi

"I due più grandi e completi laboratori di imbalsamazione" egizi mai rinvenuti finora, uno per esseri umani e l'altro per animali, sono stati scoperti a Saqqara, la necropoli 30 km a sud del Cairo. Lo annuncia un testo diffuso dal ministero delle Antichità egiziano dando conto della scoperta anche di "due tombe e di una collezione di manufatti" compiuta da una missione archeologica egiziana a Saqqara, "una delle più grandi necropoli reali d'Egitto che ospita il più antico edificio in pietra della storia, la Piramide a gradoni di Djoser".