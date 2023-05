Sara Simeoni lancia un appello ai ladri: "Ridatemi la medaglia d'oro"

Dopo il furto subito in casa, Sara Simeoni dai microfoni del Tg1 lancia un appello ai ladri chiedendo la restituzione della medaglia d'oro di Mosca. I malviventi, oltre a mettere a soqquadro tutta l'abitazione, hanno rubato anche altri trofei e coppe. Ricordi di una vita costellata da straordinari successi, la vita di una campionessa che poche settimane fa ha compiuto 70 anni.

"Per me quella medaglia significa anni di allenamenti, di lavoro, di scelte. Non è semplice vincersi una medaglia alle Olimpiadi. Le attese, per me significa tutto. Hanno avuto modo di portarsi via tantissimi miei ricordi, quella è una medaglia che non è neanche d'oro, per loro non significa niente ma per me molto".