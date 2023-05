Scavi a Pompei, ritrovati due scheletri intatti: “Hanno cercato riparo, morti per traumi multipli”

Gli scheletri rinvenuti a Pompei apparterrebbero a due maschi di 55 anni. Durante la rimozione delle vertebre cervicali e del cranio, di uno dei due, sono emerse tracce di materiale organico, con tutta probabilità un involto di stoffa. All'interno sono state trovate, oltre a cinque elementi in pasta vitrea identificabili come vaghi di collana, sei monete. Due denari in argento: un denario repubblicano, databile alla metà del II sec. a.C., e un altro, più recente, da riferire alle produzioni di Vespasiano. Le restanti monete in bronzo (due sesterzi, un asse e un quadrante) erano anch'esse coniate durante il principato di Vespasiano e pertanto di recente conio.

I corpi delle vittime del terremoto, che ha accompagnato l'eruzione del 79 d.C., nei secoli sono stati nascosti dalla sedimentazione dei lapilli e dalle correnti piroclastiche che hanno definitivamente sepolto Pompei. Lo scavo nell'Insula dei Casti Amanti è stato particolarmente apprezzato dagli archeologi proprio perché gli scheletri si presentano intatti. Giacevano riversi su un lato, in un ambiente di servizio nel quale si erano rifugiati in cerca di protezione. Dalle prime analisi antropologiche sul campo, verosimilmente, i due sarebbero morti a causa di traumi multipli.