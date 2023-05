Schegge sibilanti: granata esplode vicino alla schiena di un soldato russo che scampa alla morte

L'impressionante video dal fronte ucraino: vivo per miracolo. Nel video di guerra dal fronte: due soldati russi stanno per sparare, quando una granata probabilmente d'artiglieria, esplode a poca distanza: lo spostamento d'aria è potente, illeso miracolosamente il militare più vicino, nonostante le numerose schegge visibili nel filmato, che sibilano accanto alla sua testa.

La località - nel post diffuso sui social - è imprecisata. I combattimenti più duri continuano ad essere sul fronte del Donbass.

Solo nella battaglia di Bakhmut - secondo quanto ha dichiarato il capo della Wagner, Prigozhin - sono stati uccisi 50 mila soldati ucraini e altri 50 mila-70 mila sono rimasti feriti. "Mentre tra le file della Wagner gli uccisi sono stati 20 mila, di cui la metà erano ex detenuti arruolati nella compagnia privata militare".

Per la battaglia, ha sottolineato Prigozhin, erano stati arruolati 50 mila detenuti russi, il 20 per cento dei quali è rimasto ucciso.