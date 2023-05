Mezzo chilo di gioielli d'oro sequestrati, due denunce

I carabinieri della Stazione di Verolengo, nel Torinese, hanno denunciato due persone, di 64 e 84 anni, gravemente indiziati di ricettazione. La pattuglia, durante un posto di controllo, ha fermato l’auto con a bordo i due uomini. Un controllo più approfondito del mezzo ha permesso di ritrovare un sacchetto con centinaia di monili in oro tra catenine, anelli, fedi e collane per un totale di 573 grammi e vario materiale atto allo scasso. Al momento del rinvenimento i due uomini non hanno saputo giustificare il possesso del citato materiale che è stato sequestrato in attesa di ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno allestito una mostra presso la sede del comando Compagnia di Ivrea con la merce sequestrata.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione di non colpevolezza degli indagati sino alla sentenza definitiva.