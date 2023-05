Sfida al Foro Italico tra Sinner e Totti

Jannik Sinner e Francesco Totti sono scesi in campo nella splendida cornice del Foro Italico, ma non a tennis sul Centrale bensì sui campi di Padel allestiti davanti alla Sala delle Armi. I due si sono sfidati insieme a due dei migliori interpreti italiani della disciplina, Michele Bruno e Giulio Graziotti, tra i convocati per i Giochi Olimpici Europei di Cracovia. Una festa che ha scaldato l'atmosfera in vista del Bnl Italy Major Premier Padel in programma al Foro Italico dal 9 al 16 luglio.