Si cospargono di fango fuori dal Senato, il blitz degli attivisti di Ultima generazione

Sono undici gli attivisti bloccati e portati in caserma dai carabinieri dopo che questa mattina hanno provato a imbrattare con degli estintori le mura di palazzo Madama. Il tentativo è fallito grazie all'interno nell'immediatezza dei Carabinieri presenti sul posto. Poi alcune ragazzi si sono cosparse di fango.

“Il fango versato oggi rappresenta il risultato delle politiche portate avanti a Palazzo Madama”, scrivono gli ambientalisti di

Ultima Generazione. “L'azione vuole essere una risposta all'invito/ricatto del presidente del Senato Ignazio La Russa di andare a spalare il fango in Emilia Romagna - si legge nella nota - come condizione affinché Palazzo Madama ritiri la costituzione di parte civile nei confronti di Ultima Generazione, 'avendo dato prova di volere concretamente fare qualcosa per l'ambiente'”.