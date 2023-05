Sierra Leone. Una tempesta abbatte il secolare "Cotton Tree" simbolo della nazione

Era un tesoro nazionale la cui perdita ha lasciato "un vuoto" nei cuori della gente, ha detto giovedì il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio.

Le piogge torrenziali hanno provocato la caduta del famoso Albero di Cotone, punto di riferimento della capitale Freetown e simbolo di libertà per l'intero Paese.

"Non c'è simbolo più forte della nostra storia nazionale dell'Albero di Cotone, un'incarnazione fisica del luogo da cui proveniamo", ha dichiarato Bio all'Associated Press.

Alto 70 metri e largo 15, l'albero aveva circa 400 anni. Ha ricevuto la visita dalla regina Elisabetta II in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza del Paese nel 1961 e la sua immagine è tuttora sulle banconote.

Nel corso degli anni la pianta ha resistito alle intemperie, tra cui un fulmine che l'ha parzialmente bruciata, ma nulla ha potuto contro la tempesta che si è abbattuta mercoledì. La settimana scorsa un forte temporale aveva fatto cadere uno dei rami ma si pensava che l'albero sarebbe sopravvissuto.

Il “Cotton Tree” era il punto di riferimento della capitale, situato al centro di una rotatoria nel centro di Freetown, vicino al museo nazionale e all'ufficio del presidente, e simbolo del Paese dell'Africa Occidentale che fu fondato da schiavi americani liberati.

Si narra che, quando arrivarono in nave alla fine del 1700, i primi coloni si riunissero sotto i suoi rami per pregare prima di trasferirsi nella loro nuova casa. L'albero era sopravvissuto anche alle violenze della guerra civile combattuta in Sierra Leone tra il 1991 e il 2002.

"Era considerato un simbolo di libertà dai primi coloni", ha scritto il presidente su Twitter. "Avremo qualcosa nello stesso punto che testimonierà il posto del grande ‘Cotton Tree’ nella nostra storia".

Secondo i dati delle Nazioni Unite, la Sierra Leone è tra il 10 per cento dei Paesi del mondo più vulnerabili al cambiamento climatico e attualmente uno dei meno capaci di affrontarne gli effetti.

Eventi meteorologici improvvisi, gravi inondazioni, smottamenti e perdita di raccolti stanno diventando sempre più frequenti. Nel 2017 più di mille persone morirono a causa di una frana dovuta alle forti piogge.