Soldati ucraini fuggono lanciandosi dalle finestre: irruzione e spari dei militari Wagner a Bakhmut

Un video diffuso dai militari Wagner mostrerebbe la fuga scomposta di un gruppo di soldati ucraini, che si lanciano letteralmente da un palazzo in macerie a Bakhmut.

Nel post: "Filmato potente: i militanti dell'AFU fuggono dalla casa, dopo l'arrivo dei combattenti di PMC Wagner"

Lo stato della guerra sul campo nella città sotto attacco da mesi

Prima sbraita, insulta, annuncia il ritiro e il cambio coi ceceni di Kadyrov, "l'operazione'Tritacarne Bakhmut' del gruppo Wagner è stata completata". Poi arriva la promessa delle tanto attese munizioni. E così sembra pronto a tornare sui suoi passi il cuoco di Putin Yevgeny Prigozhin, dopo giorni di rotta col ministero della Difesa russotanto da minacciare di portare via i suoi mercenari dallo scontro nella città simbolo della guerra più feroce in Ucraina.

Ora però c'è la parola di Mosca sull'arrivo di "munizioni e armi quante ne abbiamo bisogno per continuare ulteriori azioni".

Tutto pare risolto quindi - almeno per ora - tra gli invasori sul fronte orientale, mentre continuano gli attacchi ucraini in Crimea e sul territorio russo all'indomani del tentato assassinio dello scrittore nazionalista russo Zakhar Prilepin. Intanto, torna alta la tensione sul mar Nero dopo che un aereo polacco in missione per Frontex è stato intercettato da un caccia russo, arrivando a rischiare la collisione. Una vicenda che ha spinto l'agenzia Ue a sospendere i voli di pattugliamento sul bacino, fino a quando non sarà assicurata la sicurezza delle operazioni.

Che la faccenda dello scontro tra Prigozhin e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu potesse rivelarsi tutt'altroche chiara, gli ucraini lo ripetono da giorni, mentre riferiscono che "a Bakhmut, i russi hanno aumentato l'intensità dei bombardamenti e sperano ancora di catturare la città entro il 9 maggio", la Giornata della Vittoria ormai alle porte che Mosca sarebbe lieta di festeggiare con una vittoria sul campo.