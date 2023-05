Soldati ucraini nel cratere della bomba russa a Bakhmut: cecchini del gruppo "fantasma"

Un video dalla città dell'Est mostra cecchini ucraini "del gruppo ghost" (Fantasma) accanto ad un cratere di una bomba russa e circondati da palazzi distrutti: secondo il post sui social ucraini, si tratta della "Brigata presidenziale separata intitolata a Hetman Bohdan Khmelnytskyi".

Le immagini diffuse all'indomani dell'annuncio del capo dei mercenari Wagner, Prigozhin, secondo il quale Bakhmut sarebbe stata "liberata" ed ormai in possesso delle forze russe. Affermazione smentita dallo stato maggiore di Kiev, e dall'Isw, l'Istituto statunitense per lo studio della guerra, secondo il quale "la cattura russa di Bakhmut non ha significato strategico, poiché non permetterà alle forze esauste di Mosca di creare una testa di ponte per ulteriori operazioni offensive".

"La vittoria di Prygozhin sui restanti distretti di Bakhmut è puramente simbolica, anche se fosse vera", scrive il think tank.